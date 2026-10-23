В Омске появятся 24 новые остановки

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске подходят к концу работы по обустройству новых остановок общественного транспорта. До конца октября дорожники полностью завершат оборудование 24 новых остановочных пунктов. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Основной объем работ специалисты городского УДХБ уже выполнили. На объектах провели земляные работы, установили бордюры, уложили асфальтовое покрытие на посадочных площадках и обустроили удобные подходы. Также на площадках частично смонтировали павильоны ожидания, скамейки, урны и информационные стенды.

– Подобные мероприятия стараемся выполнять ежегодно, адресные перечни объектов формируются с учетом пожеланий омичей. Важно, чтобы маршрутные сети охватывали новые и отдаленные жилые микрорайоны, а также социальные объекты, – отметил Шелест.

Градоначальник добавил, что параллельно в Омске обновляли инфраструктуру и уже существующих остановок общественного транспорта.