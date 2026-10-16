Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

В Омске исчезнет остановка «КДЦ «Маяковский»

Ей хотят дать новое название.
КДЦ Маяковский

Депутаты Омского городского Совета обратились к чиновникам с предложением переименовать остановки «КДЦ «Маяковский». Их предлагается назвать «Соборная площадь».

Инициатором переименования выступила «Омская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Эту идею уже поддержала топонимическая комиссия города.

Отметим, что остановка носит название в честь кинотеатра с середины 1950-х годов, то есть уже почти 70 лет.

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·Общество·Андрей Андреев

В Омске исчезнет остановка «КДЦ «Маяковский»

Ей хотят дать новое название.
КДЦ Маяковский

Депутаты Омского городского Совета обратились к чиновникам с предложением переименовать остановки «КДЦ «Маяковский». Их предлагается назвать «Соборная площадь».

Инициатором переименования выступила «Омская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Эту идею уже поддержала топонимическая комиссия города.

Отметим, что остановка носит название в честь кинотеатра с середины 1950-х годов, то есть уже почти 70 лет.

2852
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Рубрика - Общество