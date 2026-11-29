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На этой неделе депутаты регионального Заксобрания одобрили увеличение транспортного налога в Омской области в 1,7–2 раза. Прежние ставки действовали 15 лет, но по инициативе областного Минэкономразвития были существенно пересмотрены. Решение вызвало неоднозначные оценки среди местных автомобилистов. «Омск-информ» разобрал ситуацию с владельцами личных машин и представителями сферы перевозок.

Все больше и больше

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и рассчитывается в рублях за каждую лошадиную силу. В Омске наибольшая часть легковых машин укладывается в диапазон до 150 лошадиных сил, именно этот сегмент ощутит повышение сильнее всего.

Автомобилист Валерий Киреев подсчитал, во сколько обойдется содержание его автомобиля после вступления новых правил в силу. Мужчина опасается, что сумма платежа ударит по карману на фоне и без того недешевого обслуживания машины.

– У меня «Тойота Королла», 124 «лошади», раньше платил около двух тысяч, сейчас, получается, буду четыре. Ощутимо получается, тем более и бензин, и запчасти каждый год тянут все больше и больше. Скоро будем пешком ходить – это только начало, – негодует омич.

Другой автовладелец, Сергей Левченко, воспринял новость резко негативно и усомнился в справедливости таких решений для обычных водителей. По словам мужчины, очередное увеличение платежей бьет по кошельку омичей.

– Очередные поборы с людей, которые и так еле сводят концы с концами. Сначала парковки, чтобы можно было встать только за «копейку», теперь это. Это я еще не говорю про цены на бензин, – отмечает Сергей.

Еще один водитель Антон Мальцев отнесся к изменению ставок спокойно. Он считает, что на фоне общего роста цен этот шаг уже никого не удивляет.

– Да я уже даже не расстраиваюсь, дорожает вообще все вокруг – продукты, коммуналка, страховки. Привык уже. Подняли и подняли, ни в первый, ни в последний раз, – поделился мнением автовладелец.

Автоледи Юлия Вагнер допускает, что индексация может быть оправданной, если средства действительно пойдут на дело. Впрочем, сама она относится к таким обещаниям с заметным недоверием.

– Если деньги действительно пойдут на дороги, то ладно. Хотя в это слабо верится, сколько раз уже такое слышали. В Нефтяниках яма на яме, зато каждый год ремонтируется центр, – не понимает логики властей Юлия.

Похожие споры вокруг новых ставок идут не только среди частных автовладельцев. На повышение налога отреагировали и те, для кого машины – это основной заработок: представители бизнеса и перевозчиков.

Фото: Omskinform.ru

Большой автопарк – большие проблемы

Транспортный налог платят не только частные, но и юридические лица, включая транспортные компании. Когда на балансе перевозчика числится целый парк автобусов или маршруток, итоговые суммы к уплате могут оказаться существенными.

Впрочем, как отмечает известный омский перевозчик Иван Меняйлов, новые ставки налога вряд ли заметно повлияют на стоимость проезда. При этом предприниматель усомнился, что у кого-то в отрасли может быть положительное отношение к такому решению.

– Сомневаюсь, что у кого-то положительное мнение об этом. Если мы говорим о «газели» условно, там лошадиных сил немного, это никак не скажется на стоимости проезда, – сказал перевозчик.

По словам Меняйлова, куда серьезнее для работающих на линии компаний выглядит другое изменение налоговых правил. Предприниматель обратил внимание на параллельную отмену преференции по упрощенной системе налогообложения.

– Помимо того, что повышается транспортный налог для перевозчиков, еще льготу отменяют по УСН. Это, наверное, более ощутимая проблема, нежели транспортный налог, – отметил бизнесмен.

Предприниматель Виктор Нагучев, занимающийся грузовым транспортом, оценил последствия новых законов для своего небольшого автопарка. На балансе его фирмы три грузовые «Газели NEXT» и одна «Лада Ларгус» для мелких заявок.

– По лошадиным силам и точным цифрам сейчас не скажу, но по деньгам для нас не критично. Наверное, придется отработать один-два лишних заказа, чтобы просто перекрыть эту разницу, – говорит Нагучев.

Водитель таксопарка-партнера крупного агрегатора Владимир Плотников прикинул изменение налоговой нагрузки в масштабах компании. В парке около тридцати машин, преимущественно «Хендай Солярис» – это 123 лошадиные силы в базовой комплектации.

– У нас машин тридцать, в основном «Солярисы», у меня сил сто двадцать примерно, есть и послабее моторы. Бухгалтер прикинул, что дополнительных налогов набежит тысяч двадцать-тридцать в конце года, точно еще не считали. Лишние деньги отдаем, в общем, а могли бы пустить на внутренние нужды конторы, на премии те же, – поделился мнением таксист.

omskinform.ru

Кто сколько платит?

Как отмечалось выше, транспортный налог начисляется в рублях за одну лошадиную силу в зависимости от мощности двигателя и категории техники. В зависимости от категорий транспорта новые расценки будут такие:

Легковые автомобили мощностью до 100 л. с. – рост с 7 до 12 рублей за 1 л. с. (в 1,7 раза; по инициативе ФНС единую ставку 12 рублей распространили и на юрлица вместо изначально предлагавшихся 25 рублей).

Легковые автомобили мощностью от 100 до 150 л. с. – удвоение с 15 до 30 рублей за 1 л. с.

Остальные легковые автомобили – рост в 1,7 раза.

Автобусы – повышение в 2,5–3,3 раза в зависимости от мощности двигателя.

Грузовые автомобили – минимальный рост в 1,25–1,4 раза.

Новые ставки начнут действовать с 1 января 2027 года, а физическим лицам предстоит уплатить налог по ним до 1 декабря 2028 года. Собранные средства направляются в региональный бюджет на ремонт и содержание дорог.

По Налоговому кодексу транспортный налог платят собственники автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, снегоходов, мотосаней, самолетов, вертолетов и других воздушных судов, а также яхт, теплоходов, парусных судов, катеров, моторных лодок, гидроциклов и прочего водного транспорта.

Omskinform.ru

Льготы для «избранных»

В России широкий перечень организаций, которым транспортный налог платить не надо. Так, сбор не распространяется на транспорт федеральных органов власти и военную технику силовых структур вроде Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В регионе от уплаты этого налога освободили почтовый транспорт на 2026–2027 годы и еще на два года продлили льготу для владельцев электромобилей. Налог за угнанные машины также платить не надо.

Освобождены от налога люди с инвалидностью I и II группы за специально оборудованные машины до 100 л. с., полученные или приобретенные через соцзащиту, а также родители либо законные представители детей с инвалидностью, если необходимость автомобиля подтверждена медэкспертизой.

Льготы распространяются на ветеранов ВОВ при мощности легковушки до 150 л. с., на участников СВО и членов их семей, а также на владельцев сельхозтехники.

Фото: Omskinform.ru

Где мои дороги?

Для большинства автовладельцев и компаний в Омске повышение налога станет еще одной статьей расходов, сила удара по их карману будет зависеть от мощности машин и размера парка.

Но больше расходов и простых автомобилистов, и бизнесменов из транспортной сферы интересует другой вопрос – действительно ли собранные деньги пойдут на ремонт дорог по всему городу. В центре он идет каждый год, и это видят все. Омичи хотят, чтобы так же было и на окраинах города. Как верно отметил депутат Дмитрий Лицкевич, «там тоже живут достойные люди».