пресс-служба правительства Омской области

В омских соцсетях разошлось видео с нападением пенсионера на контролера в автобусе № 22, который следовал по маршруту (улица Бархатовой – МСЧ-9). Инцидент произошел 27 ноября, сообщает «Омск Live».

На кадрах женщина просит мужчину купить билет. Тот отвечает криком: «Не буду деньги тратить на вас, дармоедов», после чего нападает на контролера.

– Пол-автобуса было без билетов. Дедушка без билета накинулся на контролера после ее просьбы оплатить билет, но тот отказался – заплатили добрые омичи, – написал автор поста.

Штраф за безбилетный проезд в омском транспорте составляет от 300 до 1000 рублей. Обычно контролеры просят пассажиров рассчитаться за проезд на месте. В случае отказа нарушителя выводят из салона транспортного средства, устанавливают его личность и оформляют протокол об административном правонарушении. Штраф можно оплатить через портал Госуслуг.