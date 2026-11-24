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С четверга, 26 ноября, на маршрут № 51 «Заря-3» – СНТ «Березка» выйдут пять новых автобусов СимАЗ. Об этом сообщил перевозчик Анатолий Войтенко NGS55. Машины среднего класса – большой автобус на маршрут не поставить из-за маленькой разворотной площадки на «Заре».

После Нового года перевозчик выпустит на линию еще 15 таких машин. Пока же пассажиров будут обслуживать пять новых автобусов, и во всех будут кондукторы. Позже на маршруте поставят валидаторы.

Одним из кондукторов на маршруте станет Наталья Перешивка. Несколько лет назад она прославилась тем, что выходила на работу в форме стюардессы. В этом наряде омская знаменитость продолжит работать. Наталью в любом случае оставят даже после установки валидаторов – у нее хорошая выручка.

Ранее сообщалось, что частные перевозчики «Омского транспортного союза» закупили первую партию из шести автобусов марки «СИМАЗ», которые планировали вывести на маршруты № 20 и № 73 в конце ноября.