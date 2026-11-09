По омским маршрутам пустят 30 новых автобусов

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Частные перевозчики «Омского транспортного союза» закупили для городских маршрутов первую партию из шести автобусов марки «СИМАЗ», которых ранее не было в Омске. Как сообщает «НГС55» со ссылкой на руководителя объединения Николая Артемьева, до конца года автопарк пополнится 20–30 такими машинами.

Новую технику планируют вывести на городские улицы в конце ноября: автобусы станут курсировать по популярным маршрутам № 20 (ОНПЗ – Московка-2) и № 73 (Стрельникова – Романенко). Машины придут на смену привычным ПАЗам.

– Это более комфортабельные, чем «ПАЗ Вектор», машины, с центральной площадкой накопления, низкопольные, оборудованы для маломобильных пассажиров. В три раза дешевле их эксплуатировать, чем те автобусы, что работают на солярке, – рассказал Артемьев.

Обновить подвижной состав предпринимателям помогла госпрограмма – 40 % стоимости компенсирует субсидия, а остаток перевозчики выплатят за пять лет. Старую технику с направлений № 20 и 73 частично спишут, а часть машин переведут на другие омские маршруты.