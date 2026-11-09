Омским школьникам хотят разрешить бесплатно ездить в автобусах

департамент транспорта г. Омска

В Госдуме выступили с инициативой ввести новые льготы на проезд в общественном транспорте для учащейся молодежи. Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил обнулить стоимость билетов для школьников и ввести 50-процентную скидку для студентов.

– Дети должны иметь возможность свободно добираться до школы, секций и библиотек, а студенты – до вузов и подработок, не задумываясь о стоимости билета, – приводит слова Миронова РИА Новости.

По его словам, эта мера существенно снизит финансовую нагрузку на российские семьи и сделает образование и досуг доступнее.

Депутат также отметил, что транспортная доступность напрямую влияет на социализацию и становление личности. Возможность свободно передвигаться по городу позволит молодежи активнее участвовать в общественной жизни, посещать культурные мероприятия и развиваться, что в конечном итоге закладывает основу для будущего всего общества.

Ранее Миронов предложил снизить стоимость поездок на такси для семей с детьми.