Водители автобусов в Омске получают больше 120 тысяч, но работать все равно некому

В Омске средний заработок водителя автобуса составляет 123 471 рубль, тогда как сотрудники, работающие на троллейбусах и трамваях, получают меньше. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на департамент транспорта мэрии.

Omskinform.ru

По информации ведомства, управляющие троллейбусами водители в среднем зарабатывают 108 146 рублей, а водители трамваев – 86 283 рубля. Разница между автобусными и троллейбусными экипажами достигает 15 325 рублей, а с трамвайными – 37 188 рублей.

Несмотря на относительно высокий уровень оплаты труда, транспортные предприятия города по-прежнему ощущают острую нехватку кадров. АО «Пассажирское предприятие № 8» требуется 106 водителей, а МП «Электрический транспорт» – еще 120 человек. Суммарно двум организациям не хватает 226 сотрудников.

В департаменте транспорта отметили, что дефицит водителей испытывают перевозчики всех форм собственности. По оценке ведомства, это заметно сказывается на функционировании маршрутной сети Омска.