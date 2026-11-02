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Омские водители автобусов получают больше, чем их коллеги на трамваях

Средняя зарплата водителя автобуса составляет 123 471 рубль.
водитель

В Омске средняя зарплата водителя автобуса достигла 123 471 рубля, тогда как сотрудники, работающие на троллейбусах и трамваях, получают заметно меньше. Такие сведения порталу Om1 Омск предоставили в департаменте транспорта администрации города.

По информации ведомства, управляющие троллейбусами в среднем зарабатывают 108 146 рублей, а водители трамваев – 86 283 рубля. Разница с автобусниками составляет 15 325 и 37 188 рублей соответственно.

При этом городские транспортные предприятия по-прежнему нуждаются в кадрах. В «Пассажирское предприятие № 8» требуются 106 водителей, а в «Электрический транспорт» – 120 человек. Суммарно двум организациям не хватает 226 сотрудников.

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·Общество·Андрей Андреев

Омские водители автобусов получают больше, чем их коллеги на трамваях

Средняя зарплата водителя автобуса составляет 123 471 рубль.
водитель

В Омске средняя зарплата водителя автобуса достигла 123 471 рубля, тогда как сотрудники, работающие на троллейбусах и трамваях, получают заметно меньше. Такие сведения порталу Om1 Омск предоставили в департаменте транспорта администрации города.

По информации ведомства, управляющие троллейбусами в среднем зарабатывают 108 146 рублей, а водители трамваев – 86 283 рубля. Разница с автобусниками составляет 15 325 и 37 188 рублей соответственно.

При этом городские транспортные предприятия по-прежнему нуждаются в кадрах. В «Пассажирское предприятие № 8» требуются 106 водителей, а в «Электрический транспорт» – 120 человек. Суммарно двум организациям не хватает 226 сотрудников.

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Рубрика - Общество