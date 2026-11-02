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·Общество·Андрей Андреев

Прокуратура заставила подрядчика омского гидроузла отдать строителям 80 млн рублей

Сотрудникам «МежРегионСтроя» выплатили долг за 10 месяцев.
Красногорский гидроузел

Строители, которым недавно выплатили задержанную с прошлого года зарплату, оказались работниками «МежРегионСтроя». Об этом сообщает «СуперОмск». Отметим, что компания занималась строительством Красногорского гидроузла.

Как сообщалось ранее, зарплату строителям не выдавали с декабря 2025-го по октябрь 2026-го, то есть свыше 10 месяцев. Чтобы защитить трудовые права, прокуратура направила руководству организации представление. Компанию и ее должностных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременные выплаты.

В результате 156 работников получили более 80 млн рублей основного долга.

Окончательный расчет с уже уволенными сотрудниками остается под контролем прокуратуры. Подобный случай у этой компании не первый: ранее после проверки выяснилось, что она задолжала 188 работникам свыше 34,8 млн рублей, и тогда деньги тоже вернули после вмешательства ведомства.

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·Общество·Андрей Андреев

Прокуратура заставила подрядчика омского гидроузла отдать строителям 80 млн рублей

Сотрудникам «МежРегионСтроя» выплатили долг за 10 месяцев.
Красногорский гидроузел

Строители, которым недавно выплатили задержанную с прошлого года зарплату, оказались работниками «МежРегионСтроя». Об этом сообщает «СуперОмск». Отметим, что компания занималась строительством Красногорского гидроузла.

Как сообщалось ранее, зарплату строителям не выдавали с декабря 2025-го по октябрь 2026-го, то есть свыше 10 месяцев. Чтобы защитить трудовые права, прокуратура направила руководству организации представление. Компанию и ее должностных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременные выплаты.

В результате 156 работников получили более 80 млн рублей основного долга.

Окончательный расчет с уже уволенными сотрудниками остается под контролем прокуратуры. Подобный случай у этой компании не первый: ранее после проверки выяснилось, что она задолжала 188 работникам свыше 34,8 млн рублей, и тогда деньги тоже вернули после вмешательства ведомства.

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Рубрика - Общество