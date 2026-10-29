Средняя зарплата омичей продолжает падать

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Омскстат опубликовал свежие данные о доходах жителей региона за август 2026 года. Средняя зарплата в Омской области составила 75 223 рубля. Это на 3,9 тысячи рублей, или на 4,9 %, меньше, чем показатели июля.

Показатель падает уже второй месяц подряд. В июле снижение было еще заметнее – тогда зарплаты просели сразу на 7 тысяч рублей. Вместе с номинальным доходом упала и реальная зарплата, которая показывает покупательную способность денег. За месяц она сократилась на 4,7 %.

При этом в годовом выражении аналитики видят плюс. По сравнению с августом 2025 года средняя зарплата омичей выросла на 10,6 %, а реальная прибавила 5,2 %.