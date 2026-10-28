Омичей заманивают на стройки и заводы рекордными зарплатами

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В России зафиксирован резкий рост предлагаемых зарплат для квалифицированных рабочих специалистов. За последний год медианные суммы в вакансиях для ряда профессий увеличились почти на 30 %, передает исследовательский центр hh.ru.

По данным сервиса, в сентябре работодатели опубликовали более 296 тысяч предложений для рабочего персонала. Заметнее всего за год выросли зарплатные предложения для электромонтеров и электромонтажников – на 29,5 % (до 169,2 тысячи рублей), а также для машинистов – на 28,4 % (до 190,5 тысячи рублей).

Монтажникам стали предлагать на 21 % больше (до 185,5 тысячи рублей), а сварщикам – на 12,3 %. При этом именно сварщики удерживают лидерство по абсолютному размеру доходов: в среднем по стране им предлагают около 241,4 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, что уровень доходов сильно разнится в зависимости от региона и графика. Например, для сварщиков в Центральном округе ориентир составляет 172,3 тысячи рублей, в Сибирском – 245,4 тысячи, а на Дальнем Востоке медиана достигает 283,9 тысячи рублей, что часто связано с вахтовым методом работы и высокими требованиями к квалификации.