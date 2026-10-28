Омских осужденных отправят работать в больницы, парки и суды

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В администрации Омска утвердили обновленный перечень организаций, в которых осужденные граждане смогут отбывать наказание в виде обязательных работ. Список пополнили новые медицинские учреждения, спортивный комплекс и частные компании.

В общей сложности во всех пяти административных округах города под эти цели выделено более 570 рабочих мест. В Кировском округе в список вошли ГКБСМП № 1, стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», «Омскэлектро», парк имени 300-летия Омска и ООО «Прада». В Ленинском округе нарушителей привлекут к труду в МСЧ № 4, на предприятиях «Электрический транспорт» и УДХБ.

В Октябрьском округе рабочие места предоставили больницы № 2 и № 7, МСЧ № 9, БСМП № 2 и парк 30-летия ВЛКСМ. В Советском округе отбывать наказание можно будет в парках «Зеленый остров» и «Советский», троллейбусном депо и СК «Спортивный город», а в Центральном – в «Омской крепости», комбинате спецуслуг, приюте «Друг» и Первомайском райсуде.

Характер труда при этом не изменился. Нарушителей привлекут к благоустройству, содержанию объектов ЖКХ, строительным, малярным, а также погрузочно-разгрузочным работам.