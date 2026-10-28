В Омской области накрыли подпольный алкоконвейер на 30 миллионов

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Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу 59-летнего директора ООО «Химснаб». Мужчину обвиняют в незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, с августа 2022 года по апрель 2025 года директор ООО «Химснаб» вместе с неустановленными лицами использовал оборудование обанкротившегося спиртового завода. Арендовав производственные мощности, они наладили выпуск немаркированной алкогольной продукции без лицензии и привлекли к работе более 100 сотрудников.

В результате незаконной деятельности сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 358 тыс. литров алкогольной продукции общей стоимостью более 30 млн рублей. Само производство удалось остановить после вмешательства сотрудников УФСБ России по Омской области.

Кроме того, на технологическое оборудование, автомобиль и банковские счета обвиняемого наложили арест.

Отметим, что теперь уголовное дело направили в Омский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников дела выделили в отдельное производство.