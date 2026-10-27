В Омске наркокурьер лишился машины и получил 9 лет колонии

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске вынесли приговор 33-летнему жителю Новосибирска, которого суд признал виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Уголовное дело рассматривал Советский районный суд города.

Как сообщили в суде, в мае 2025 года мужчина получил координаты тайника с наркотиками от неизвестного лица, находясь в Новосибирской области. Затем он отправился в Курганскую область, где забрал более 5 кг мефедрона, и перевёз наркотики в Омск для дальнейшего сбыта. Здесь его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал вину. С учётом всех доказательств, смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ему девять лет колонии строгого режима. Также по решению суда автомобиль конфисковали в пользу государства. Приговор пока не является окончательным и может быть обжалован.