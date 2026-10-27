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·Происшествия·Алексей Новиков

Омич снова полез в запрещенную символику и попал в колонию

Мужчина уже получал административное наказание за демонстрацию.
тюрьма, колония

Омский областной суд оставил без изменения приговор 48-летнему жителю Омска, которого признали виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ в пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за демонстрацию запрещенной символики. С конца марта до середины августа 2023 года он публиковал ее на своей странице во «ВКонтакте». Речь идет об атрибутике международного движения «Арестантское уголовное единство», признанного экстремистским.

В итоге суд назначил омичу один год лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, два года ему запрещено администрировать сайты и страницы в интернете. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что минкульт потребовал через суд отреставрировать омскую гостиницу «Россия».

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·Происшествия·Алексей Новиков

Омич снова полез в запрещенную символику и попал в колонию

Мужчина уже получал административное наказание за демонстрацию.
тюрьма, колония

Омский областной суд оставил без изменения приговор 48-летнему жителю Омска, которого признали виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ в пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за демонстрацию запрещенной символики. С конца марта до середины августа 2023 года он публиковал ее на своей странице во «ВКонтакте». Речь идет об атрибутике международного движения «Арестантское уголовное единство», признанного экстремистским.

В итоге суд назначил омичу один год лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, два года ему запрещено администрировать сайты и страницы в интернете. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что минкульт потребовал через суд отреставрировать омскую гостиницу «Россия».

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Рубрика - Происшествия