Пропавшую после тренировки омичку нашли погибшей в Москве

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Пропавшую в Москве 30-летнюю омичку Елизавету Садагову нашли мертвой. Тело девушки обнаружили в Москве-реке у Живописного моста.

Согласно информации на странице Елизаветы в социальных сетях, она родилась в Омске, а позднее окончила Омский государственный институт сервиса.

Как сообщает «Новый Омск», последний раз девушку видели 21 октября – в день ее исчезновения. Елизавета ушла из дома на тренировку, но обратно не вернулась. На следующий день она не пришла и на работу. После этого родственники и коллеги начали поиски, к которым присоединились волонтеры и поисковики. Мать Елизаветы, омская предпринимательница, специально прилетела в Москву.

Еще до обнаружения тела в телеграм-каналах появились различные версии произошедшего. Со ссылкой на знакомую девушки сообщалось, что Елизавета могла намеренно скрыться после конфликта с молодым человеком. Позже среди возможных причин ее исчезновения называли и самоубийство. При этом официального подтверждения ни одной из этих версий не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области выпавшего из лодки рыбака нашли мертвым.