В Омске простятся с заслуженным тренером по велоспорту

Фото: пресс-служба Минспорта Омской области

В Омске определили дату и место церемонии прощания с легендарным наставником, заслуженным тренером РСФСР и мастером спорта СССР Владимиром Силивановичем, который скончался 19 октября на 94-м году жизни.

Прощание состоится в четверг, 22 октября. Проститься с выдающимся тренером и основателем омской школы велосипедного спорта можно будет с 9:00 по адресу: улица Партизанская, 20.

Отметим, что Владимир Силиванович стоял у истоков создания самостоятельной кафедры велоспорта в ОГИФК и сформировал в Омске уникальную систему подготовки спортсменов мирового уровня. Среди его воспитанников – олимпийские чемпионы Геннадий Комнатов и Сергей Шелпаков, чемпионы мира, а также десятки мастеров спорта и заслуженных тренеров.