Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Почетный омич ликвидирует лес ради застройки жильем

Ради этого омич даже судился.
парк 300-летия Омска

Архитектурный комитет горсовета собирается рассмотреть вопрос о ликвидации зоны городских лесов Л/149. Это участок на пересечении СибНИИСХоза и дороги к Красноярскому тракту.

Владелец двух участков в этой зоне, бывший заместитель бывшего губернатора Виктора Назарова и почетный гражданин Омска Александр Бутаков, уже несколько лет требует переквалифицировать его в зону для застройки жильем. Для этого потребуется внести изменения в Правила землепользования и застройки.

Бутаков хочет построить на участке дома. Весной Омский областной суд уже удовлетворил его иск и постановил изменить действующие правила.

Судьбу леса решат на ближайшем заседании.

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·Общество·Андрей Андреев

Почетный омич ликвидирует лес ради застройки жильем

Ради этого омич даже судился.
парк 300-летия Омска

Архитектурный комитет горсовета собирается рассмотреть вопрос о ликвидации зоны городских лесов Л/149. Это участок на пересечении СибНИИСХоза и дороги к Красноярскому тракту.

Владелец двух участков в этой зоне, бывший заместитель бывшего губернатора Виктора Назарова и почетный гражданин Омска Александр Бутаков, уже несколько лет требует переквалифицировать его в зону для застройки жильем. Для этого потребуется внести изменения в Правила землепользования и застройки.

Бутаков хочет построить на участке дома. Весной Омский областной суд уже удовлетворил его иск и постановил изменить действующие правила.

Судьбу леса решат на ближайшем заседании.

3173
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Рубрика - Общество