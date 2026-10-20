В Омске ликвидировали скандального застройщика с многомиллионным долгом

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В Омской области официально завершилась процедура банкротства застройщика ООО «Красноярская промышленная компания». Запись о ликвидации юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 19 октября.

Компания известна тем, что начинала возведение двух 17-этажных домов на 570 квартир в жилом комплексе «Весна» на улице Перелета, однако бросила объекты, не завершив строительство. В итоге долгострои доводили до ума уже при участии Фонда защиты прав дольщиков.

Конкурсное производство в отношении фирмы, созданной еще в 2007 году, стартовало в 2020 году. К 2021 году реестр требований кредиторов превысил 651 млн рублей. К субсидиарной ответственности на сумму 298 млн рублей привлекли бывшего учредителя компании Дмитрия Передельского.

Весной 2026 года этот гигантский долг был выставлен на торги. Право требования за 1,1 млн рублей выкупило московское ООО «Электронный брокер».

Напомним, изначально две многоэтажки на Перелета должны были быть сданы в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года. Однако сроки постоянно сдвигались. Осенью 2016 года, после проверок Госстройнадзора, ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Уголовное дело в отношении Передельского и его партнера Ивана Притыкина было передано в суд в конце сентября 2023 года. Оба как руководители ООО «Красноярская промышленная компания» обвиняются в хищении 99 млн рублей у дольщиков ЖК. Однако в прошлом году суд не смог рассмотреть уголовное дело – предприниматель подписал контракт с Министерством обороны и ушел на СВО.

В то же время «Красноярская промышленная компания» инициировала судебный процесс против своего генерального подрядчика «ДомСтройОмска», требуя 23 млн рублей. В 2022 году самого застройщика признали банкротом.