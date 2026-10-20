Их осталось шесть: когда в Омске закончится история обманутых дольщиков?

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Проблема долгостроев и обманутых дольщиков в Омской области остается нерешенной уже много лет. Некоторые дома не могут завершить годами, а история отдельных строек тянется еще с 2000-х.

В одних случаях для завершения строительства находят новых застройщиков, в других – дольщикам выплачивают компенсации или договариваются о новых сроках. А некоторые недостроенные дома приходится сносить и строить заново.

«Омск-информ» разобрался, что сейчас происходит со знакомыми долгостроями и как власти решают вопрос с восстановлением прав дольщиков.

Начали выходить из тупика

Фото: t.me/oksana_fadina

В некоторых случаях для восстановления прав дольщиков достаточно договориться о новых сроках строительства. Один из недавних примеров первого варианта – долгострой на Луговой, 35, в микрорайоне Порт-Артур.

В конце сентября его исключили из Единого реестра проблемных объектов после заключения дополнительных соглашений с дольщиками. В документах прописали новые сроки завершения строительства. Об этом «Омск-информу» сообщили в региональном минстрое.

– Дом на улице Луговой исключен из Единого реестра проблемных объектов в сентябре 2026 года после заключения с гражданами дополнительного соглашения застройщиком ООО Специализированный застройщик «Московка – Дом 3», – отметили в ведомстве.

Луговая – не единственный адрес, по которому удалось добиться изменений. Из федерального реестра также исключили еще два омских долгостроя – в микрорайоне Врубелево в Ростовке и на проспекте Королева, 16, в городке Нефтяников. Однако причины в этих случаях оказались разными.

– Дом № 1 в микрорайоне Врубелево исключен из ЕРПО, так как дольщики получили выплаты после продажи имущества застройщика-банкрота ООО «НСТ», – пояснили в министерстве.

В случае с домом на проспекте Королева решение связано с работой нового застройщика – ЖСК «Сады Наука – Дом 16». Он заключил с дольщиками дополнительные соглашения, согласовав новые сроки завершения строительства. Когда именно граждане смогут получить квартиры, в минстрое не уточнили.

При этом исключение дома из проблемного реестра не всегда означает, что строительство завершено. В одних случаях дольщики получают компенсации, в других – договариваются о новых сроках. Всего за год в Омской области удалось восстановить права 51 дольщика. При этом проблема остается актуальной: по состоянию на 30 сентября в федеральном реестре числились еще шесть омских домов.

Снести и построить заново

Фото: yandex.ru/maps

История некоторых объектов показывает, насколько сложным и долгим может оказаться путь к решению проблемы. Например, долгострой на улице 70 лет Октября на Левобережье начали возводить еще в 2008 году. Компания «КОНТО» планировала построить здесь микрорайон Высокие Бульвары, включая 18-этажный дом на 157 квартир с подземным этажом. Однако уже через год после забивки свай застройщик начал процедуру банкротства.

Позже права на объект перешли жилищному кооперативу «Кристалл». Одним из вариантов завершения строительства было привлечение компании «Омскгражданпроект», но впоследствии от этой идеи отказались. На достройку выделили 665 млн рублей из средств Фонда защиты прав дольщиков, а подрядчиком выбрали омскую компанию «Арт РемСтрой». Изначально дом планировали сдать до 1 января 2025 года, однако уложиться в этот срок не удалось.

В итоге в 2024 году недостроенное здание снесли, а на его месте начали возводить новую многоэтажку. В ней предусмотрели квартиры для 53 обманутых дольщиков и 11 ветеранов боевых действий. Однако и этот вариант не позволил быстро завершить проект: работы вновь приостановились. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело.

Очередной этап в истории долгостроя начался в сентябре 2026 года, когда проект завершения строительства прошел государственную экспертизу. Документацию подготовила компания «Арт РемСтрой» по заказу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

После этого работы на площадке возобновились. Представители областной прокуратуры провели на объекте рабочее совещание с участием заказчика и генерального подрядчика. В пресс-службе ведомства «Омск-информу» подтвердили, что строители уже приступили к работам.

Новые сроки завершения проекта обозначил первый заместитель министра строительства Омской области Дмитрий Пшеничников.

– Строительно-монтажные работы возобновятся в середине октября этого года. Срок завершения строительства дома запланирован на декабрь 2027-го, – заявил первый чиновник.

Таким образом, спустя почти два десятилетия после начала истории объекта строительство вновь продолжается. Теперь главный вопрос: удастся ли на этот раз выдержать намеченные сроки и обеспечить квартирами всех, для кого предназначен дом.

Полностью решить проблему пока не удалось

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Истории омских долгостроев развиваются по-разному; положительные сдвиги есть, но до решения проблемы еще далеко. На конец сентября в реестре оставались шесть омских домов, а по некоторым объектам сроки строительства продолжают переносить. Число проблемных строек постепенно сокращается, однако за этим процессом стоят люди, которые годами ждут квартиры. И пока они не получат жилье или компенсации, ставить точку в этих историях рано.