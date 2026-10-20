В центре Омска ради многоэтажек снесут дома царской эпохи

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Фирма «Нордстрой» стала единственным участником аукциона по развитию застроенной территории. Договор о комплексном развитии территории площадью 0,16 га в границах улиц Сенной, Чехова и Газетного переулка заключат по начальной цене 30,1 тыс. рублей.

Проект охватывает квартал рядом с жилым комплексом «Высоцкий». Согласно аукционной документации, ради возведения новых домов планируется демонтировать дореволюционные здания по адресам: улица Сенная, 33 и 35. Их площадь составляет 229,5 и 232,7 кв. метра соответственно. Оба дома признаны аварийными.

Инвестор должен построить не менее 1,5 тыс. кв. метров жилья, а также проложить внутриквартальные проезды, инженерные сети, обустроить тротуары и освещение. Проектом также предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха и озеленение. На реализацию инициативы отводится семь лет.

Напомним, что специализированный застройщик «Нордстрой» – омская компания, принадлежащая Элине Шихмирзаевой, дочери предпринимателя и застройщика Шамила Шихмирзаева. Помимо «Нордстроя», ей также принадлежат строительные компании «БРИК» и «Причал55».