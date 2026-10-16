Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Москвичи построят в Омске солодовый завод

Предприятие появится, предположительно, на месте уже существующего маслозавода.
промышленность, заводы

Предпринимательница из Москвы Людмила Студеникина получила положительное заключение экспертизы на проект строительства нового завода в Омске. По данным Единого государственного реестра заключений, по адресу: Заводская, 17, появится производство солода.

Детали проекта не раскрываются, но речь может идти не о строительстве с нуля, а о модернизации существующего здания. Сейчас по указанному адресу располагается предприятие «Омскойл», выпускающее жиры и маслопродукты.

По данным сервиса Rusprofile, «Омскойл» также зарегистрирован в Москве, а его учредителем выступает Григорий Студеникин. Людмила Студеникина, в свою очередь, выступает учредителем омских ООО «Сибирь» и «Фирма «Грация».

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Москвичи построят в Омске солодовый завод

Предприятие появится, предположительно, на месте уже существующего маслозавода.
промышленность, заводы

Предпринимательница из Москвы Людмила Студеникина получила положительное заключение экспертизы на проект строительства нового завода в Омске. По данным Единого государственного реестра заключений, по адресу: Заводская, 17, появится производство солода.

Детали проекта не раскрываются, но речь может идти не о строительстве с нуля, а о модернизации существующего здания. Сейчас по указанному адресу располагается предприятие «Омскойл», выпускающее жиры и маслопродукты.

По данным сервиса Rusprofile, «Омскойл» также зарегистрирован в Москве, а его учредителем выступает Григорий Студеникин. Людмила Студеникина, в свою очередь, выступает учредителем омских ООО «Сибирь» и «Фирма «Грация».

1025
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Рубрика - Экономика/Бизнес