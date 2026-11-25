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В этом году омский асфальтовый завод поставил рекорд. Предприятие выпустило 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Для сравнения, в 2025 году было выпущено 107 тысяч тонн, в 2024 году – 84 тысячи тонн, а в 2023 году – 83 тысячи тонн.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции заместитель директора по содержанию и ремонту дорог БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин, увеличить выпуск позволила новая установка, которая способна производить 240 тонн асфальта в час. Благодаря этому оборудованию в городе не только проводили ямочный ремонт, но и укладывали новый асфальт на всей ширине дорог.

– Благодаря новой установке за сезон мы отремонтировали проезжую часть на 79 участках с полным перекрытием. Выполнили более 370 тысяч кв.м. полного перекрытия, – отметил Тадин.

Напомним, новую установку на муниципальный асфальтовый завод завезли в конце 2025 года. Оборудование с Колокшанского агрегатного завода обошлось городу в 150 млн рублей. На сборку и наладку 25-метровой установки потребовалось несколько месяцев.

В списке на аварийно-восстановительные работы с помощью асфальтобетонной смеси завода в этом году было более 500 адресов. Все запланированные работы уже удалось завершить.

Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов рассказал, что за 2026 год дорожники положили в Омске 4,17 тысячи кв.м. нового асфальта. Привели в порядок не только основные улицы, но также 250 межквартальных проездов и 45 дорог в частном секторе. На это потратили 470 млн рублей.