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В Омске платные парковки могут сделать круглосуточными. Проект изменений в решение горсовета о платных парковках предусматривает, что на плоскостных стоянках плата будет взиматься в любое время суток, сообщает «СуперОмск». Парковки вдоль проезжей части останутся платными только в рабочее время.

В проекте прописали и бесплатную парковку для ветеранов боевых действий. Сейчас правом стоять бесплатно пользуются участники СВО, многодетные и ветераны Великой Отечественной войны. Льгота распространяется на один автомобиль.

Кроме того, в список транспорта с правом бесплатной парковки планируют внести дорожную технику. После антикоррупционной экспертизы проект рассмотрят депутаты Омского горсовета.

Напомним, введение платных парковок в Омске отложили на 2027 год. Предполагаемая плата – 60 рублей в час, омичам предоставят возможность приобретать абонементы.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска подготовила порядок внесения платы за пользование платными парковками: оставлять машины на них планировали по будням с 08:00 до 20:00, а в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздники – бесплатно.