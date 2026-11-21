Фото: Omskinform.ru

В администрации Омска заявили, что пока не определились со сроками полноценного запуска платных парковок. Как сообщили «Омск-информу» в департаменте городского хозяйства мэрии, до конца ноября планируется протестировать единую систему управления стоянками. Однако когда она начнет работать в обычном режиме, пока неизвестно.

– Систему управления платными парковками в тестовом режиме планируется запустить до конца ноября 2026 года. По результатам тестирования будет принято решение о сроках введения платных парковок в эксплуатацию в Омске. Информация о запуске и порядке работы стоянок будет заблаговременно доведена до жителей города, – заявили в администрации.

Когда именно автомобилистов проинформируют о начале работы парковок и правилах их использования, неизвестно. Власти лишь пообещали сообщить об этом заранее.

Вчера, 19 ноября, выступая в горсовете, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Александр Рюмкин сообщил, что платные парковки должны заработать после новогодних праздников. Какая из этих двух информаций верная, сказать затруднительно. Единственное, что понятно – перед запуском системы ее сначала протестируют.

Также осталось за скобками, сколько средств власти направят на создание и обслуживание парковочной системы. Субсидию на это выделит областной бюджет, а все поступления от платных парковок будут зачисляться в городскую казну.

Напомним, что размер штрафа за неоплаченную или несвоевременно оплаченную парковку пока не определен. Соответствующие поправки еще предстоит утвердить Законодательному собранию Омской области.