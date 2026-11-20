Фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ утвержден надзорным ведомством, сообщается в официальной публикации прокуратуры.

Как установило расследование, в июне 2024 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ: ему назначили штраф и лишили прав на полтора года. В феврале 2026-го, после окончания срока наказания, омич получил водительское удостоверение обратно. Спустя шесть месяцев он употребил психоактивное вещество, после чего выехал на арендованном автомобиле «kia rio», чтобы подрабатывать перевозкой пассажиров.

Свою вину в совершении преступления фигурант признал полностью.

Материалы дела переданы в Кировский районный суд Омска – там их рассмотрят по существу.