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В Омской области суд обязал управляющую компанию выплатить более 230 тысяч рублей жителю Исилькуля, который ошпарился кипятком во время коммунальной аварии. Соответствующее решение по гражданскому иску к ООО «Техжилстрой» вынес Исилькульский городской суд.

Инцидент произошел в январе 2026 года в одном из многоквартирных домов на улице Советской. В подъезде прорвало батарею отопления, причем ранее жильцы неоднократно жаловались коммунальщикам на неисправность, однако ремонт так и не провели. Когда хлынула горячая вода, мужчина попытался открыть дверь в подвал, чтобы отвести поток и спасти общее имущество дома. В этот момент он получил термические ожоги голеней и стоп I, II и III степени.

Из-за тяжелых травм пострадавшему пришлось провести три недели в ожоговом отделении в Омске, после чего лечение заняло еще свыше 20 дней в амбулаторных условиях.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что прорыв произошел по вине обслуживающей организации, которая не следила за исправностью общедомовых сетей и проигнорировала заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

В итоге с компании взыскали свыше 230 тысяч рублей – в эту сумму вошли компенсация морального вреда, затраты на лекарства и проезд, а также штраф за отказ добровольно урегулировать спор с потребителем.

Ранее сообщалось, что в Омске осудили участников крупной схемы с пересылкой прегабалина.