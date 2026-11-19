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Житель Кировского округа Омска погасил 557 тыс. рублей долга перед Московским авиационным институтом (МАИ) за один день. Об этом сообщили в ГУФССП Омской области.

27-летний житель Кировского округа поступил в МАИ на направление «Информатика и вычислительная техника» за счет федерального бюджета. При поступлении он заключил договор о целевом обучении: после диплома обязан был отработать не менее трех лет на предприятии оборонно-промышленного комплекса России.

Однако из вуза молодого человека отчислили, обязательство по трудоустройству он не выполнил, и договор расторгли. Администрация института выставила претензию на выплату штрафа, но решить вопрос мирно омич не захотел – требование вуза проигнорировал.

Суд постановил взыскать штраф и судебные издержки. Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу Омска, где возбудили производство и наложили арест на деньги должника. Осознав, что уклонение приведет к исполнительскому сбору и блокировке счетов, мужчина в течение одного дня полностью погасил задолженность. Помимо штрафа, омич оплатил исполнительский сбор. Решение суда исполнено в полном объеме.