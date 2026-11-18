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Омский районный суд рассмотрел дело о травме третьеклассницы, полученной в ходе конфликта с одноклассником в школе № 1 поселка Сибирский, и постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей и ее матери. Об этом 18 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.

Инцидент произошел в марте 2025 года на перемене: мальчик оскорбил девочку, та ответила ударом, после чего школьник поднял ее за ноги и уронил на спину. В результате падения ребенок получил перелом нескольких позвонков. Шесть месяцев девочка носила корсет и была вынуждена ограничить физические нагрузки, а проведенная экспертиза квалифицировала полученные травмы как вред здоровью средней тяжести из-за длительного расстройства.

Суд пришел к выводу, что причиной случившегося стало отсутствие должного контроля со стороны образовательного учреждения. Вину распределили следующим образом: 80 % ответственности возложили на школу, 20 % – на самого мальчика.

С учебного заведения в пользу девочки взыскано 200 тысяч рублей, в пользу ее матери – 40 тысяч рублей, а также компенсация стоимости корсета. Родители одноклассника солидарно выплатят 50 и 10 тысяч рублей соответственно и возместят часть затрат на лечение. Решение суда пока не вступило в законную силу.