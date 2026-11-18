Фото: пресс-служба прокуратуры

В Называевске Омской области суд вынес обвинительный приговор местному жителю, избившему своего пожилого отца, который позже скончался в больнице от полученных травм. О рассмотрении дела сообщили прокуратура Омской области и следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Как установили следствие и суд, в июне 2026 года мужчина распивал спиртное вместе с 75-летним отцом, и между ними вспыхнула ссора. Первым по лицу сына ударил отец, а тот в ответ нанес родственнику несколько ударов руками по голове. Спустя несколько дней потерпевший умер в БУЗОО «Называевская ЦРБ» от тяжких телесных повреждений. Свою вину в содеянном омич признал.

Действия фигуранта квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.