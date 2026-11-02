Омичка убила случайного прохожего осколком бутылки

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Прокуратура Крутинского района добилась более сурового приговора омичке, которая убила, нанеся удары осколком бутылки незнакомому мужчине. Изначально суд дал ей 8 лет 6 месяцев, но после апелляции срок вырос.

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла ночью 3 августа 2025 года возле кафе в селе Новокарасук Крутинского района. Пьяная жительница Омска напала на 40-летнего мужчину и нанесла ему множественные удары осколком стеклянной бутылки по шее и лицу. От большой потери крови он погиб на месте.

Свою вину женщина признала лишь частично: спорила с количеством ударов, которых, по данным прокуратуры, было не меньше 23. Объяснить, зачем она это сделала, омичка не смогла. Первый суд назначил ей 8 лет 6 месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на год, а также постановил взыскать 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца погибшего и больше 90 тыс. рублей на возмещение расходов на погребение.

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и оспорила его. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда частично согласилась с доводами государственного обвинителя и признала отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения. В итоге наказание выросло до 9 лет 6 месяцев лишения свободы.