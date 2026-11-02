Омички попались на уловки лжезаводчиков: одна лишилась денег, другая получила дворняжку

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Жители Омской области все чаще становятся жертвами аферистов, которые похищают деньги, обещая продать породистых собак. О двух таких случаях, зарегистрированных в регионе, сообщили в УМВД России по Омской области.

Одна из пострадавших – 60-летняя женщина из Ленинского округа Омска – обратилась с заявлением в отдел полиции № 4. Несколько месяцев вместе с мужем она изучала объявления о продаже щенков русских черных терьеров. В социальной сети омичка нашла сообщество о разведении этих животных и поинтересовалась в комментариях ценой. В ответ пользователь сообщил, что щенков уже нет, но посоветовал другого заводчика.

Поверив незнакомцу, пенсионерка связалась по указанному контакту. Лжезаводчица назвала условия: щенок стоит 50 000 рублей, а предоплата – половина этой суммы. Женщина перечислила 25 000 рублей, после чего мошенница потребовала еще столько же якобы в виде депозита. Получив отказ, она заявила, что деньги возвращать не собирается, и тогда супруги осознали, что их обманули.

Вторая жертва – 27-летняя жительница Любинского района, которая хотела купить щенка той-пуделя. Обстоятельства она рассказала дознавателю: аферисты выманили у нее 55 000 рублей. Для убедительности они отправили видео, где якобы показана отправка собаки поездом с проводником.

Однако по приезде состава покупательница получила беспородного щенка, а продавец перестал отвечать на сообщения. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, сейчас идет следствие.

Полиция советует омичам быть осторожными при заказе животных через интернет. Не стоит переводить средства незнакомым людям, а перед сделкой нужно проверять репутацию продавца и запрашивать документы на собаку.