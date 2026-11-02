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Омички попались на уловки лжезаводчиков: одна лишилась денег, другая получила дворняжку

Полиция Омска расследует два случая мошенничества при покупке щенков через интернет.
Собака

Жители Омской области все чаще становятся жертвами аферистов, которые похищают деньги, обещая продать породистых собак. О двух таких случаях, зарегистрированных в регионе, сообщили в УМВД России по Омской области.

Одна из пострадавших – 60-летняя женщина из Ленинского округа Омска – обратилась с заявлением в отдел полиции № 4. Несколько месяцев вместе с мужем она изучала объявления о продаже щенков русских черных терьеров. В социальной сети омичка нашла сообщество о разведении этих животных и поинтересовалась в комментариях ценой. В ответ пользователь сообщил, что щенков уже нет, но посоветовал другого заводчика.

Поверив незнакомцу, пенсионерка связалась по указанному контакту. Лжезаводчица назвала условия: щенок стоит 50 000 рублей, а предоплата – половина этой суммы. Женщина перечислила 25 000 рублей, после чего мошенница потребовала еще столько же якобы в виде депозита. Получив отказ, она заявила, что деньги возвращать не собирается, и тогда супруги осознали, что их обманули.

Вторая жертва – 27-летняя жительница Любинского района, которая хотела купить щенка той-пуделя. Обстоятельства она рассказала дознавателю: аферисты выманили у нее 55 000 рублей. Для убедительности они отправили видео, где якобы показана отправка собаки поездом с проводником.

Однако по приезде состава покупательница получила беспородного щенка, а продавец перестал отвечать на сообщения. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, сейчас идет следствие.

Полиция советует омичам быть осторожными при заказе животных через интернет. Не стоит переводить средства незнакомым людям, а перед сделкой нужно проверять репутацию продавца и запрашивать документы на собаку.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омички попались на уловки лжезаводчиков: одна лишилась денег, другая получила дворняжку

Полиция Омска расследует два случая мошенничества при покупке щенков через интернет.
Собака

Жители Омской области все чаще становятся жертвами аферистов, которые похищают деньги, обещая продать породистых собак. О двух таких случаях, зарегистрированных в регионе, сообщили в УМВД России по Омской области.

Одна из пострадавших – 60-летняя женщина из Ленинского округа Омска – обратилась с заявлением в отдел полиции № 4. Несколько месяцев вместе с мужем она изучала объявления о продаже щенков русских черных терьеров. В социальной сети омичка нашла сообщество о разведении этих животных и поинтересовалась в комментариях ценой. В ответ пользователь сообщил, что щенков уже нет, но посоветовал другого заводчика.

Поверив незнакомцу, пенсионерка связалась по указанному контакту. Лжезаводчица назвала условия: щенок стоит 50 000 рублей, а предоплата – половина этой суммы. Женщина перечислила 25 000 рублей, после чего мошенница потребовала еще столько же якобы в виде депозита. Получив отказ, она заявила, что деньги возвращать не собирается, и тогда супруги осознали, что их обманули.

Вторая жертва – 27-летняя жительница Любинского района, которая хотела купить щенка той-пуделя. Обстоятельства она рассказала дознавателю: аферисты выманили у нее 55 000 рублей. Для убедительности они отправили видео, где якобы показана отправка собаки поездом с проводником.

Однако по приезде состава покупательница получила беспородного щенка, а продавец перестал отвечать на сообщения. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, сейчас идет следствие.

Полиция советует омичам быть осторожными при заказе животных через интернет. Не стоит переводить средства незнакомым людям, а перед сделкой нужно проверять репутацию продавца и запрашивать документы на собаку.

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Рубрика - Происшествия