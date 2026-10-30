Омич «наехал» на сотрудника ДПС

Omskinform.ru

В рабочем поселке Большеречье водителя привлекли к административной ответственности за «наезд» на автоинспектора. Инцидент произошел в июле 2026 года, когда сотрудник полиции нес службу по надзору за дорожным движением.

Как рассказали в омской прокуратуре, проезжавший мимо водитель выкрикнул из окна машины оскорбления в адрес стража порядка.

По факту произошедшего районная прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья судебного участка № 2 в Большереченском районе рассмотрел собранные материалы и назначил правонарушителю наказание в виде денежного штрафа в размере 3 тысяч рублей.