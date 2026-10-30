Хоценко: Омск вошел в число городов, где создадут новые университетские кампусы

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Заявка Омской области прошла федеральный отбор. Проект кампуса вошел в число 19 инициатив из 17 городов, которые получат поддержку в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

О результатах отбора сообщил губернатор Виталий Хоценко. Всего Минобрнауки России рассмотрело 32 заявки от 25 регионов страны. Отбор провели в рамках поручения президента Владимира Путина о создании к 2036 году не менее 40 современных университетских кампусов.

Омский проект предполагает объединение образовательных и научных ресурсов региона. В работе кампуса планируют задействовать семь вузов и три научных центра. В его инфраструктуру войдут технопарк, учебно-лабораторные корпуса и гостиничные объекты для студентов и ученых.

По словам Виталия Хоценко, федеральная поддержка позволит развивать высшее образование и науку в регионе, расширить взаимодействие университетов с научными организациями и создать дополнительные условия для подготовки специалистов. Кампус также должен предоставить студентам и исследователям возможности для учебы и профессиональной реализации в Омской области.

Проект представили летом 2025 года во время рабочей поездки председателя правительства России Михаила Мишустина в Омскую область. Теперь он включен в федеральный проект «Создание сети современных кампусов».