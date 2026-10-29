Хоценко поддержал проект застройки квартала в Советском округе Омска

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Советском округе Омска планируют построить жилой комплекс на 822 квартиры и расширить гимназию № 9. Доработанный проект комплексной застройки квартала в границах улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева одобрил областной Архитектурно-градостроительный совет под руководством губернатора Виталия Хоценко.

Застройщиком территории выступает завод сборного железобетона № 6. Проект предусматривает комплексное развитие квартала с учетом не только жилищного строительства, но и потребности будущих жителей в социальной инфраструктуре.

Одним из ключевых вопросов при рассмотрении проекта стала обеспеченность микрорайона образовательными учреждениями. В частности, планируется построить пристройку к гимназии № 9 на 505 мест. Рядом также обустроят уличное спортивное ядро, которое позволит расширить возможности для занятий физкультурой и спортом.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Кроме того, инвестор намерен безвозмездно передать помещение для размещения участкового пункта полиции. Это позволит предусмотреть необходимую инфраструктуру для работы правоохранительных органов на территории застройки.

Проект рассмотрели на очередном заседании областного Архитектурно-градостроительного совета. После доработки концепция получила поддержку участников совещательного органа.

Архитектурно-градостроительный совет действует при губернаторе Омской области на постоянной основе. На его заседаниях рассматривают проекты и предложения в сфере архитектуры, градостроительства и благоустройства, которые имеют значение для развития региона.