Хоценко направит около 200 млн рублей на дорожные работы в Омской области

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Средства распределят между муниципальными районами и региональными дорожными учреждениями. Финансирование предусмотрено на 2026–2028 годы по решению губернатора Виталия Хоценко.

На дорожные работы в муниципалитетах дополнительно выделили 12,1 млн рублей. Из этой суммы 8,4 млн рублей направят на содержание дорог в Большеуковском, Калачинском и Тюкалинском районах. Еще 3,7 млн рублей предусмотрено на ремонт участков автомобильных дорог в селе Жирновка Называевского района.

Называевское дорожное ремонтно-строительное управление получит 6 млн рублей в 2026 году. Эти средства пойдут на содержание дороги от трассы Челябинск – Омск – Новосибирск до населенных пунктов Николайполь и Баррикада.

Финансирование также увеличат для АО «Омскавтодор», которое выполняет государственное задание по содержанию дорожной инфраструктуры. Предприятию дополнительно выделят более 12 млн рублей в 2026 году, 73 млн рублей – в 2027-м и 90 млн рублей – в 2028-м.

Дополнительные ассигнования позволят обеспечить содержание региональных и межмуниципальных трасс, поддержать работу дорожных учреждений и провести ремонтные работы на дорогах в районах Омской области.