Омские собачники требуют отменить запрет на выгул питомцев в парках

Omskinform.ru

В Омске владельцы собак выступили против инициативы городских властей, запрещающей выгул домашних животных в парках, скверах и на набережных. На платформе Change.org появилась петиция с требованием отозвать проект постановления мэрии и организовать открытые общественные слушания.

– Мы считаем данное решение непродуманным, ущемляющим права тысяч ответственных горожан и создающим социальную напряженность, – заявили авторы обращения.

Главный аргумент собачников – нехватка инфраструктуры. Авторы петиции подчеркивают, что на весь Омск приходится всего 11 специализированных площадок для собак, причем расположены они в Кировском и Советском округах.

– Жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов фактически лишаются легальной возможности гулять со своими питомцами. Места общего пользования вблизи жилых домов и пустыри не способны заменить полноценные прогулочные зоны, – отмечают авторы петиции.

Вместо жестких табу омичи предлагают ввести понятное зонирование внутри парков, разработать программу строительства площадок во всех пяти округах и развивать культуру ответственного обращения с животными.