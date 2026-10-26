Из омских магазинов изъяли килограммы опасного мяса

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В Омской области подвели итоги проверок качества и безопасности мясной продукции за первые девять месяцев 2026 года. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 271 надзорное и свыше тысячи профилактических мероприятий на предприятиях, занимающихся производством и продажей мяса.

В ходе проверок эксперты отобрали и отправили на лабораторные исследования 632 пробы мясных товаров. Доля нестандартных образцов составила 2,3 %, что оказалось ниже показателей за аналогичный период прошлого года. В результате проведенных проверок из оборота было изъято 4,22 килограмма недоброкачественной мясной продукции.

Кроме того, специалисты ведомства рассмотрели 42 обращения от жителей региона. По итогам проверок жалоб предпринимателям и организациям объявили официальные предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Всех виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Омской области пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии рыбы.