Омичам не дали полакомиться деликатесной рыбой из-за границы

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В Омской области пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии рыбы. На пункте предварительного уведомления «Черлакский» специалисты регионального Управления Россельхознадзора оставили на границе грузовик с 12,6 тонны охлажденной форели из Киргизии, следовавший в Омск.

Инспекторы досмотрели транспортное средство и выявили серьезные нарушения в ветеринарном сертификате Таможенного союза. В сопроводительных документах отсутствовала обязательная информация о проведенных лабораторных исследованиях рыбы, а также об условиях ее перевозки.

Без этих данных специалисты ведомства не смогли подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность продукции и гарантировать эпизоотическое благополучие места ее происхождения. В результате Россельхознадзор запретил ввоз 12,6 тонны форели в Россию и развернул груз обратно, а перевозчика привлекли к административной ответственности.