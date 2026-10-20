Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Два омских ресторана стали лучшими в Сибири

Рестораны «Осип Терлеев» и Skopin успешно представили регион в финале премии.
ресторан_кафе_бар

Подведены итоги независимой ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2026. По результатам голосования экспертов сразу два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибирского федерального округа.

Наивысший результат среди представителей региона показал ресторан «Осип Терлеев». Заведение заняло 20-е место, совершив внушительный рывок и поднявшись за год сразу на 12 позиций. В 2025 году ресторан находился на 32-й строчке рейтинга.

Еще один омский претендент – ресторан Skopin – также удержался в пятидесятке сильнейших, обосновавшись на 42-й позиции. Годом ранее заведение занимало 32–39-е места.

1159

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Два омских ресторана стали лучшими в Сибири

Рестораны «Осип Терлеев» и Skopin успешно представили регион в финале премии.
ресторан_кафе_бар

Подведены итоги независимой ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2026. По результатам голосования экспертов сразу два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибирского федерального округа.

Наивысший результат среди представителей региона показал ресторан «Осип Терлеев». Заведение заняло 20-е место, совершив внушительный рывок и поднявшись за год сразу на 12 позиций. В 2025 году ресторан находился на 32-й строчке рейтинга.

Еще один омский претендент – ресторан Skopin – также удержался в пятидесятке сильнейших, обосновавшись на 42-й позиции. Годом ранее заведение занимало 32–39-е места.

1159
Больше по тегу - #ресторан
Рубрика - Общество