В Омске одобрили проект новой высотки с магазином

Фото создано при помощи ИИ

В Советском округе Омска готовятся к строительству новой высотки. Проектная документация и результаты инженерных изысканий для возведения жилого дома получили положительное заключение негосударственной экспертизы. Запись об этом внесена в Единый государственный реестр заключений 19 октября.

Новый жилой дом № 13 со встроенно-пристроенным магазином товаров первой необходимости появится в границах улиц Заозерной, Королева и Тюленина. Отмечается, что здание будет высотой более 16 этажей.

Застройщиком и проектировщиком объекта выступает ООО «СМУ-5 Стройбетон «Восточное», входящее в структуру одного из крупнейших омских девелоперов. Экспертизу проектной документации проводило ООО «Базис».

Ранее мэрия Омска выдала разрешение на строительство 18-этажного жилого дома в этом же квартале.