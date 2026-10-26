Федерация решила не доигрывать прерванный из-за атаки БПЛА матч в Омске

Фото: Алексей Мальгавко

Омский «Нефтяник-Титан» не будет доигрывать матч с УГМК, прерванный из-за беспилотной опасности. Как рассказал «Омск-информу» руководитель Федерации баскетбола Омской области Роман Гусев, итоговым счетом игры будет тот, что отображался на табло перед сигналом тревоги.

– Федерация баскетбола России обратилась к тренерам с предложением не доигрывать матч, потому что некогда и негде. Тренеры согласились, – рассказал Гусев.

Напомним, матч проводили 24 октября в омском спорткомплексе им. Ивана Дворного на Левобережье. Он завершился после второй четверти при счете 22:37 в пользу екатеринбургских баскетболисток.

Отметим, что обычно баскетбольный матч состоит из 4 периодов (четвертей).