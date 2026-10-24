Омск-информ
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Омский «Нефтяник-Титан» не доиграл матч из-за беспилотной опасности

Баскетболистки покинули площадку при счете 37:22 в пользу гостей.
Нефтяник-Титан

Сегодня в спортивном комплексе имени Ивана Дворного в Омске остановили баскетбольный матч «Нефтяника-Титана». Игре с екатеринбургским УГМК помешала беспилотная опасность.

Матч приостановили за две минуты до старта третьей четверти. Всех зрителей попросили покинуть спортивный комплекс. Трансляция также прервалась.

К этому моменту счет был 37:22 в пользу гостей из Екатеринбурга.

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·Спорт·Андрей Андреев

Омский «Нефтяник-Титан» не доиграл матч из-за беспилотной опасности

Баскетболистки покинули площадку при счете 37:22 в пользу гостей.
Нефтяник-Титан

Сегодня в спортивном комплексе имени Ивана Дворного в Омске остановили баскетбольный матч «Нефтяника-Титана». Игре с екатеринбургским УГМК помешала беспилотная опасность.

Матч приостановили за две минуты до старта третьей четверти. Всех зрителей попросили покинуть спортивный комплекс. Трансляция также прервалась.

К этому моменту счет был 37:22 в пользу гостей из Екатеринбурга.

2061
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Рубрика - Спорт