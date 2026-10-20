В омском хлебе находят обломки гвоздей, тараканов и зажигалки

фото: https://www.magnific.com

Жители Омска и области стали все чаще высказывать претензии к качеству хлеба и перебоям с его доставкой в отдаленные населенные пункты. Об этом «Омск-информу» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из резонансных случаев – в булках и буханках находили тараканов, обломок гвоздя и даже запеченную зажигалку. Такие случаи – это серьезный повод для внимания к гигиене на производстве и в точках продажи. Однако больше всего омичи жалуются на цены.

Все дороже и дороже

По сведениям Омскстата за октябрь 2026 года, килограмм пшеничного хлеба разных сортов в среднем обходится омичам в 118,81 рубля. Ржаной хлеб и изделия из смеси ржаной и пшеничной муки стоят 87,27 рубля за килограмм. Годом ранее покупатели платили за хлеб примерно на десять рублей меньше.

Выяснением причин резкого удорожания занялись антимонопольные органы. Специалисты УФАС устанавливают, кто именно завышает стоимость – производители или торговые сети.

Хлебопеки ссылались на подорожание сырья, упаковки, коммунальных услуг и рост зарплат. Ретейлеры, в свою очередь, утверждали, что хлеб «первой цены» держат на минимальном уровне ради доступности, а издержки покрывают за счет премиальных видов продукции – безглютеновых, бездрожжевых изделий с добавками, фитнес-батонов и хлеба из фиолетовой пшеницы.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников признал, что подорожание действительно есть. При этом он напомнил: федеральное законодательство не позволяет государству регулировать цены на продукты – их формирует бизнес исходя из собственных затрат. Данные о ситуации направляются в федеральные структуры, а покупатель, уверенный в необоснованном повышении цены в конкретной точке, может обратиться в УФАС.

Поток жалоб

Что касается качества выпечки, то покупателей не устраивают вкус, внешний вид, условия хранения и сроки годности.

– За девять месяцев 2026 года поступило 37 обращений, касающихся качества хлебобулочных и кондитерских изделий. Чаще всего жители жаловались на посторонние включения в продукции, а также на несоблюдение условий ее хранения, – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина.

После лабораторных исследований из оборота было изъято 10 килограммов недоброкачественных кондитерских изделий.

В Роспотребнадзоре напомнили, что хлеб и кондитерские изделия допускаются к продаже только при соответствии техническим регламентам Таможенного союза. Товар должен сопровождаться документацией, позволяющей отследить его путь от изготовителя, а условия хранения обязаны совпадать с заявленными производителем.

фото: https://www.magnific.com

Покупателям советуют брать выпечку лишь в стационарных точках с кондиционерами, проветриваемыми складами и специальными полками. Сроки годности тоже имеют значение: ржаной хлеб хранится 36 часов, пшеничный – не более суток после выпечки, а мелкие изделия весом до 200 граммов – максимум 16 часов.

Дома продукт рекомендуют держать в тканевых мешках при комнатной температуре. Заплесневевший батон нельзя есть даже после срезания испорченного края – грибок проникает вглубь изделия.

Проблемная доставка

Отдельная проблема региона – доступность хлеба: в некоторые дальние села выпечку попросту не завозят. Показательный случай произошел весной в деревне Уютное Марьяновского района, где из-за размытой дороги поставщики прекратили рейсы. Жители обратились к властям, в том числе к губернатору, и тогда вопрос удалось временно решить.

Глава Марьяновского района Аркадий Ефименко пояснил, что доставку наладили трижды в неделю из пекарни в расположенном неподалеку поселке Москаленском.

– Дорога действительно требует ремонта. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вопрос ремонта может быть рассмотрен, если в дорожный фонд Омской области поступит дополнительное финансирование. Доставка хлеба в деревню Уютное временно будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам из пекарни поселка Москаленского, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю, – сообщил Ефименко.

С проблемой доставки хлеба в районы Омской области можно обратиться к властям через соцсети, оставив комментарий под постом главы региона или в пабликах СМИ. Все это мониторится специалистами и оперативно отрабатывается. Кроме того, можно написать в профильное ведомство – в Минпромторг по вопросам цен или в Роспотребнадзор по вопросам качества.