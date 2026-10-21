Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске почти не осталось мест для выгула собак

Мэрия расширила перечень территорий, закрытых для прогулок с домашними питомцами.
собака Далматин

Власти Омска решили существенно расширить список территорий, где запрещено выгуливать домашних животных. В перечень запретных зон добавили городские скверы, бульвары, парки и набережные.

Соответствующий проект постановления администрации города уже опубликован на сайте мэрии и подписан мэром Сергеем Шелестом. Документ вносит изменения в действующие правила выгула питомцев на территории Омска.

Ранее табу распространялось только на детские и спортивные площадки, территории школ, детсадов и больниц, а также на городские пляжи, кладбища, рынки и скверы, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь же под запрет попадают практически все ключевые рекреационные зоны города.

Отметим, что, по данным сервиса «2ГИС», сейчас на территории Омска функционирует всего 11 специальных мест для выгула собак, одно из них предназначено для служебных псов полиции.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске почти не осталось мест для выгула собак

Мэрия расширила перечень территорий, закрытых для прогулок с домашними питомцами.
собака Далматин

Власти Омска решили существенно расширить список территорий, где запрещено выгуливать домашних животных. В перечень запретных зон добавили городские скверы, бульвары, парки и набережные.

Соответствующий проект постановления администрации города уже опубликован на сайте мэрии и подписан мэром Сергеем Шелестом. Документ вносит изменения в действующие правила выгула питомцев на территории Омска.

Ранее табу распространялось только на детские и спортивные площадки, территории школ, детсадов и больниц, а также на городские пляжи, кладбища, рынки и скверы, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь же под запрет попадают практически все ключевые рекреационные зоны города.

Отметим, что, по данным сервиса «2ГИС», сейчас на территории Омска функционирует всего 11 специальных мест для выгула собак, одно из них предназначено для служебных псов полиции.

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Рубрика - Общество