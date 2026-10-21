Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В центре Омска открылся «купеческий» гастробуфет

Заведение общепита разместилось в историческом объекте на Карла Либкнехта.
Гастротека

На Любинском проспекте в Омске открылся новый гастробуфет «Гастротека». Заведение разместилось в историческом здании торгового дома «Вогау и Ко» на улице Карла Либкнехта, 5.

О старте работы заведения сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель». Зал оформили росписями с омскими мотивами и установили витрины, где посетители могут сразу выбрать готовую еду: в ассортименте заявлены супы, горячие блюда, выпечка и десерты.

Отметим, что концепция проекта перекликается с историей купеческого объекта: более века назад под крышей «Вогау и Ко» торговали чаем и кофе.

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·Общество·Мария Филимонова

В центре Омска открылся «купеческий» гастробуфет

Заведение общепита разместилось в историческом объекте на Карла Либкнехта.
Гастротека

На Любинском проспекте в Омске открылся новый гастробуфет «Гастротека». Заведение разместилось в историческом здании торгового дома «Вогау и Ко» на улице Карла Либкнехта, 5.

О старте работы заведения сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель». Зал оформили росписями с омскими мотивами и установили витрины, где посетители могут сразу выбрать готовую еду: в ассортименте заявлены супы, горячие блюда, выпечка и десерты.

Отметим, что концепция проекта перекликается с историей купеческого объекта: более века назад под крышей «Вогау и Ко» торговали чаем и кофе.

1697
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Рубрика - Общество