В Омске придумали, как сэкономить на беспилотниках

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Депутаты комитета горсовета по градостроительству 21 октября рассмотрели планы развития БУ «Омскархитектура». Как заявил представитель ведомства Евгений Судиловский, структура планирует запустить оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям с применением лазерного сканирования, спутниковых систем и беспилотных технологий.

Для запуска коммерческих и муниципальных сервисов потребуется закупка специального оборудования в 2027–2028 годах за счет собственных доходов учреждения. Один только квадрокоптер с программным обеспечением и RTK-модулем обойдется примерно в миллион рублей, обучение специалиста потребует еще 300 тысяч, а мощная рабочая станция для обработки данных – до 200 тысяч рублей. При этом приоритетом на следующий год оставили обновление автопарка из-за постоянных поломок имеющихся машин.

Отвечая на вопрос депутата Алексея Провозина о целесообразности коммерциализации, в учреждении пояснили, что аэрофотосъемка необходима для актуализации градостроительных документов и контроля за участками. Собственные беспилотники позволят муниципалитету не переплачивать сторонним подрядчикам.

Параллельно «Омскархитектуре» поручили новую муниципальную работу по созданию концепций благоустройства, а также светового и цветового оформления застройки. На первых порах задачи будут выполнять действующие сотрудники, однако при расширении объема работ потребуется расширение штата на 3,5 единицы и закупка софта для 3D-моделирования. Информация принята депутатами к сведению.