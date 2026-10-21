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·Общество·Олег Кипорук

В Омске придумали, как сэкономить на беспилотниках

Власти намерены внедрить космические технологии и лазеры для контроля за землями города.
Дрон

Депутаты комитета горсовета по градостроительству 21 октября рассмотрели планы развития БУ «Омскархитектура». Как заявил представитель ведомства Евгений Судиловский, структура планирует запустить оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям с применением лазерного сканирования, спутниковых систем и беспилотных технологий.

Для запуска коммерческих и муниципальных сервисов потребуется закупка специального оборудования в 2027–2028 годах за счет собственных доходов учреждения. Один только квадрокоптер с программным обеспечением и RTK-модулем обойдется примерно в миллион рублей, обучение специалиста потребует еще 300 тысяч, а мощная рабочая станция для обработки данных – до 200 тысяч рублей. При этом приоритетом на следующий год оставили обновление автопарка из-за постоянных поломок имеющихся машин.

Отвечая на вопрос депутата Алексея Провозина о целесообразности коммерциализации, в учреждении пояснили, что аэрофотосъемка необходима для актуализации градостроительных документов и контроля за участками. Собственные беспилотники позволят муниципалитету не переплачивать сторонним подрядчикам.

Параллельно «Омскархитектуре» поручили новую муниципальную работу по созданию концепций благоустройства, а также светового и цветового оформления застройки. На первых порах задачи будут выполнять действующие сотрудники, однако при расширении объема работ потребуется расширение штата на 3,5 единицы и закупка софта для 3D-моделирования. Информация принята депутатами к сведению.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омске придумали, как сэкономить на беспилотниках

Власти намерены внедрить космические технологии и лазеры для контроля за землями города.
Дрон

Депутаты комитета горсовета по градостроительству 21 октября рассмотрели планы развития БУ «Омскархитектура». Как заявил представитель ведомства Евгений Судиловский, структура планирует запустить оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям с применением лазерного сканирования, спутниковых систем и беспилотных технологий.

Для запуска коммерческих и муниципальных сервисов потребуется закупка специального оборудования в 2027–2028 годах за счет собственных доходов учреждения. Один только квадрокоптер с программным обеспечением и RTK-модулем обойдется примерно в миллион рублей, обучение специалиста потребует еще 300 тысяч, а мощная рабочая станция для обработки данных – до 200 тысяч рублей. При этом приоритетом на следующий год оставили обновление автопарка из-за постоянных поломок имеющихся машин.

Отвечая на вопрос депутата Алексея Провозина о целесообразности коммерциализации, в учреждении пояснили, что аэрофотосъемка необходима для актуализации градостроительных документов и контроля за участками. Собственные беспилотники позволят муниципалитету не переплачивать сторонним подрядчикам.

Параллельно «Омскархитектуре» поручили новую муниципальную работу по созданию концепций благоустройства, а также светового и цветового оформления застройки. На первых порах задачи будут выполнять действующие сотрудники, однако при расширении объема работ потребуется расширение штата на 3,5 единицы и закупка софта для 3D-моделирования. Информация принята депутатами к сведению.

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Рубрика - Общество