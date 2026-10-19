Омичи будут чинить убежища от БПЛА за свой счет

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В Законодательное собрание региона внесен законопроект, предусматривающий расширение списка работ по капитальному ремонту многоквартирных домов со спецсчетом.

Отметим, что спецсчет капремонта – это банковский счет, на котором аккумулируются средства собственников квартир конкретного дома для оплаты ремонта этого дома.

Инициатива предполагает включение в обязательный перечень мероприятий по оборудованию подвальных этажей под защитные укрытия и убежища. Кроме того, документ обязывает проводить установку противопожарных систем и монтаж общедомовых приборов учета.

Жильцы смогут по своему выбору направлять средства на ремонт подъездов, утепление фасадов, благоустройство дворов, обновление кровли или организацию фасадной подсветки.

Комитет парламента по экономической политике и промышленности рекомендовал утвердить проект в первом чтении на заседании 15 октября. В случае принятия новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.