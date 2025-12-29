Омск-Информ
·Общество

Стало известно, где находятся лучшие бомбоубежища Омска

Они принадлежат ТЭЦ-4, БСМП №1 и «Управлению по обеспечению деятельности администрации Омска».

Мэрия Омска подвела итоги ежегодного конкурса на лучшее гражданское бомбоубежище. Первое место заняло укрытие ТЭЦ-4. На втором месте — БСМП №1, на третьем — «Управление по обеспечению деятельности администрации Омска».

Отметим, что в прошлом году в тройку попали укрытия администрации Советского округа, «Омск РТС» и «Ростелекома». В 2023 году лучшими были бомбоубежища РЖД, аэропорта и НИИ приборостроения и ЦКБА завода имени Баранова.

Отметим, что общедоступных укрытий для всех желающих в Омске нет. бомбоубежища предусмотрены только для работников заводов и органов власти.

